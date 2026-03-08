Один из худших матчей УНИКСа в сезоне: почему «Зенит» эффектно вышел победителем?

УНИКС впервые в этом сезоне уступил «Зениту». Вчерашняя встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 82:75 в пользу петербуржцев. О причинах поражения подопечных Велимира Перасовича – в репортаже «ТИ-Спорта».





Фото: unics.ru

Первое поражение от «Зенита» в этом сезоне

Начало весны 2026 года выдается непростым для УНИКСа с точки зрения календаря. «Зенит» и ЦСКА – соперники казанцев в первые две недели марта. Вчера на паркете «Баскет-холла» подопечные Велимира Перасовича встречались с петербуржцами, уступив по итогу со счетом 75:82.

Это поражение стало первым для УНИКСа в истории противостояний с «Зенитом» в этом сезоне. Ранее казанцы дважды брали верх над «сине-бело-голубыми» в чемпионате и еще один раз коллектив Перасовича побеждал на турнире Winline Basket Cup.

Справедливости ради надо отметить, что «Зенит» на старте сезона и «Зенит» образца сегодняшнего дня – две разные команды. Петербуржцы с октября 2025 года поменяли уже двух главных тренеров. Сейчас команду возглавляет Деян Радоньич, и при черногорском специалисте она еще не проигрывала в текущем сезоне. Шесть побед из шести матчей – классная стартовая статистика для наставника «Зенита».

Провальная для Казани третья четверть предопределила результат матча

УНИКС подходил к игре в статусе номинального фаворита. Слово «номинальный» здесь примечательное, ведь других преимуществ у казанцев, помимо домашней площадки, по сути не было. К тому же вызывало вопросы состояние нескольких важных баскетболистов из ростера хозяев. Как восстановился от неприятной травмы колена Дишон Пьер? В каком эмоциональном и физическом состоянии находятся Алексей Швед и Андрей Лопатин? Оба баскетболиста проводили свой мини-отпуск в Дубае, а когда надумали вернуться, то не могли вылететь из-за закрытого воздушного пространства на фоне американо-израильско-иранского военного конфликта.

В конце концов, к матчу с «Зенитом» оба игрока приехать успели. Как сообщила жена Шведа Анастасия, похлопотал спортивный директор УНИКСа Богдан Богачев, приложивший усилия к их возвращению из ОАЭ. Впрочем, ни Лопатин, ни Швед яркой и результативной игры вчера не показали. У Алексея 4 очка за 12 минут матча, у Андрея – 5 очков почти за 18 минут игры.

УНИКС продержался против «Зенита» лишь первую половину, которая завершилась со счетом 37:38 в пользу гостей. Поначалу у казанцев неплохо летели «трехи». Свои попадания оформили Кулагин, Ли и Рейнольдс. Однако на татарстанских снайперов свои снайперы нашлись и у «Зенита». Блестящий матч в очередной раз провел Трент Фрейзер, набравший 17 очков за 26 минут и реализовавший три дальних броска. «Трехи» также записали на свой счет Шаманич (1), Емченко (1) и Мун (2).

Во второй половине матча командная игра «Зенита» оказалась на голову выше, чем у УНИКСа. Рывок в третьей четверти 14:0 в пользу петербуржцев обескуражил хозяев. Перасович «сжег» свои два тайм-аута уже в первые минуты. Да и сам хорватский наставник полыхал яростью как никогда. Было видно, что игра УНИКСа буквально разваливается на глазах, а как ее собрать по крупицам – понимания у главного тренера не было.

Слово Перасовича и красивый жест в адрес болельщиков от игроков УНИКСа

УНИКС включился в матч, когда перевес гостей составлял уже 15 очков (52:37). При таком отставании игра приобретает формальный характер, и в европейском баскетболе подобный отрыв редко отыгрывается за одну четверть. К слову, в конце третьей десятиминутки Велимир Перасович будто бы уже смирился с поражением своих подопечных, отчаянно махнув рукой в сторону игроков, которые, очевидно, не слышали его в минувший вечер.

«Сегодня они (игроки «Зенита», – прим. Т-и) сыграли намного лучше. Они были более сильной и собранной командой, чем мы. Причина нашего поражения – третья четверть, особенно ее первые минуты, когда соперник выдал рывок 14:0. Мы пытались отыграться, но не смогли. Сейчас, когда все наши баскетболисты в строю, планируем работать и улучшать игру. Повлияло ли отсутствие Шведа и Лопатина на тренировках? Нет, все в порядке. Напомню, что они получили повреждения перед перерывом. У нас также есть Дишон Пьер, который вернулся после долгой травмы. Ему нужно время, чтобы набрать форму, потому что два месяца без баскетбола – это очень много. У нас еще есть время, нам предстоит провести еще много матчей. Нужно сделать выводы. Это нормально – не всегда получается обыгрывать «Зенит», это нелегко», – сказал Перасович на послематчевой пресс-конференции.

«Зенит» сумел прервать 25-матчевую серию без поражений УНИКСа в домашних стенах. А самым результативных игроком встречи стал форвард гостей Андре Роберсон, набравший 21 очко за почти 27 минут.

После финального свистка капитан казанцев Дмитрий Кулагин призвал партнеров пройтись по периметру арены и поблагодарить болельщиков за поддержку. Баскетболисты УНИКСа отбили «пятюню» всем, кто протягивал руки. Красивый жест от игроков казанской команды. На топ-матчи Единой лиги ВТБ против клубов «большой четверки» в «Баскет-холле» стабильно собираются аншлаги. А вчерашняя игра, к сожалению, оставила лишь неприятный осадок у поклонников «зеленых». По содержанию и качеству это была одна из худших игр УНИКСа.