Один из водителей получил травмы в лобовом столкновении двух легковушек в Челнах

Авария произошла накануне около четырех часов вечера на выезде из Челнов в сторону Нижнекамска.

Фото: © Валентин Кулагин

Как рассказал собственный корреспондент агентства с места происшествия, водитель «Лады» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с легковушкой Skoda.

Фото: © Валентин Кулагин

«В результате ДТП пострадал 32-летний водитель «Лады». Мужчину с переломами ребер и ушибами доставили в больницу. Стоит отметить, что водительский стаж мужчины 9 месяцев. За это время он 22 раза нарушал ПДД», – поделились с агентством начальник ОГИБДД отдела МВД России по Тукаевскому району Шамиль Ганиев.