Один из участников ДТП на Ямашева предположительно был нетрезв

По предварительным данным, водитель Volkswagen, который стал участником ДТП на проспекте Ямашева в Казани, был пьян. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Предварительно, водитель Volkswagen с признаками алкогольного опьянения», – сообщили в ведомстве.

Напомним, сегодня на проспекте Ямашева произошло серьезное ДТП с участием Kia и Volkswagen. В результате столкновения никто не пострадал, в обстоятельствах случившегося разбираются инспекторы ДПС.