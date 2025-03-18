news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 18 марта 2025 17:16

Один из участников ДТП на Ямашева предположительно был нетрезв

Читайте нас в
Телеграм

По предварительным данным, водитель Volkswagen, который стал участником ДТП на проспекте Ямашева в Казани, был пьян. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Предварительно, водитель Volkswagen с признаками алкогольного опьянения», – сообщили в ведомстве.

Напомним, сегодня на проспекте Ямашева произошло серьезное ДТП с участием Kia и Volkswagen. В результате столкновения никто не пострадал, в обстоятельствах случившегося разбираются инспекторы ДПС.

#дтп в казани
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Везет на себе раненого, а за собой – груз тащит»: как в Казани создавали БПА «Сверчок»

«Везет на себе раненого, а за собой – груз тащит»: как в Казани создавали БПА «Сверчок»

17 марта 2025
«Не наши попутчики»: Минниханов отчитал Леонова и Волынец на заседании «Движения первых»

«Не наши попутчики»: Минниханов отчитал Леонова и Волынец на заседании «Движения первых»

17 марта 2025