Один из штрафов для водителей в России вырос в пять раз

В России вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым штраф за нарушение правил движения через железнодорожные пути вырос в 5 раз, сообщает РИА Новости.

Штраф вырастет с 1 до 5 пяти тысяч рублей. За проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд, полагается административная ответственность и денежное взыскание в этом размере или лишение водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев. Если правонарушение повторяется, удостоверение могут отобрать на 1 год.

Также на указанные штрафы не будет распространяться скидка при оплате постановления в течение 20 дней со дня вынесения, и нарушитель должен будет выплатить все 5 тысяч рублей.