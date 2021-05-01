news_header_top_970_100
Минниханов поручил главам районов организовать работу по отлову безнадзорных животных
Минниханов поручил главам районов организовать работу по отлову безнадзорных животных
Глава Госкомитета РТ по туризму: Цены на отдых в Татарстане остались на уровне 2019 года
Глава Госкомитета РТ по туризму: Цены на отдых в Татарстане остались на уровне 2019 года
Роспотребнадзор РТ в майские праздники проверит кинотеатры, торговые центры и театры
Роспотребнадзор РТ в майские праздники проверит кинотеатры, торговые центры и театры
Ру Тат
news_header_bot_970_100
1 мая 2021  09:56

Один из штрафов для водителей в России вырос в пять раз

news_top_970_100

В России вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым штраф за нарушение правил движения через железнодорожные пути вырос в 5 раз, сообщает РИА Новости.

Штраф вырастет с 1 до 5 пяти тысяч рублей. За проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд, полагается административная ответственность и денежное взыскание в этом размере или лишение водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев. Если правонарушение повторяется, удостоверение могут отобрать на 1 год.

Также на указанные штрафы не будет распространяться скидка при оплате постановления в течение 20 дней со дня вынесения, и нарушитель должен будет выплатить все 5 тысяч рублей.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное