«Один из способов доставки бойцов»: как спецназ Росгвардии десантировался без парашюта

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Управлять вертолетом – это романтика»

Татарстанские бойцы спецподразделений Управления Росгвардии сегодня отработали десантирование с вертолета без парашюта на малой высоте. Учения прошли в Лаишевском районе республики. Помимо проведения тренировки бойцы ОМОН «Ак Барса» и СОБР «Тимер Батыра» показали и рассказали о своей профессии детям – воспитанникам спортивной общественной организации «Союз Киокушин Каратэ России» в РТ.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Бойцы отрабатывали высадку с вертолета Ми-8 АМТ на малой высоте с помощью альпинистского снаряжения, а их надежным пилотом в это время была Анастасия Апасейкина.

«Первый раз я летала в 2010 году и после этого решила связать свою жизнь с авиацией. Я поступила в летное училище, окончила Омский летно-технический колледж и поступила на службу в Росгвардию. Управлять вертолетом – непростое дело, требуются серьезные навыки, которые все время надо нарабатывать. Для меня управление вертолетом – это романтика», – рассказала она.

«Задача поставлена – задача выполнена»

Сотрудники ОМОН и СОБР десантировались группами по десять человек. Вертолет поднимал их над землей на 15 и 30 метров, потом перевозил в зону высадки, а сам возвращался на исходную точку за следующей группой бойцов.

«Это один из способов доставки личного состава в место проведения спецоперации. Состав должен десантироваться без парашюта, только при помощи каната и альпинистского приспособления. Цели у нас сегодня достигнуты, личный состав полностью отработал упражнение», – сообщил руководитель занятия, командир отряда с позывным Монгол.

Для успешного выполнения задач по десантированию обучаемые, прежде всего, должны быть правильно экипированы, хорошо знать и уверенно владеть всеми видами спусковых устройств. Ошибка или излишнее промедление при выполнении десантирования, по словам эксперта, недопустимы, так как могут привести к срыву боевой задачи. Поэтому все манипуляции со спусковым оборудованием должны выполняться четко и уверенно.