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Общество 15 декабря 2024 15:39

Один из рейсов из Казани в Санкт-Петербург задержан более чем на 8 часов

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Один из утренних рейсов из Казани в Санкт-Петербург покинет столицу Татарстана более чем с 8-часовой задержкой. Информация размещена на сайте Международного аэропорта Казань.

Согласно расписанию, борт авиакомпании «Северный Ветер» должен был покинуть воздушную гавань в 8.30. Однако затем время отправки было перенесено на 16.35. В настоящее время ведется регистрация пассажиров на рейс.

#задержка рейса
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