Один из рейсов из Казани в Санкт-Петербург задержан более чем на 8 часов

Один из утренних рейсов из Казани в Санкт-Петербург покинет столицу Татарстана более чем с 8-часовой задержкой. Информация размещена на сайте Международного аэропорта Казань.

Согласно расписанию, борт авиакомпании «Северный Ветер» должен был покинуть воздушную гавань в 8.30. Однако затем время отправки было перенесено на 16.35. В настоящее время ведется регистрация пассажиров на рейс.