Один из осужденных по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани скончался в колонии

Как стало известно ИА «Татар-информ» от собственных источников, в колонии скончался один из осужденных по делу о пожаре в торговом центре «Адмирал», в результате которого погибли 19 человек, – заместитель гендиректора ООО «Заря» Гюльгусейн Наджафов.

Мужчина умер сегодня утром в колонии. В настоящее время уточняется, что стало причиной смерти осужденного.

Ранее агентство сообщало о том, что обвиняемых по громкому делу о пожаре в ТК «Адмирал» суд отправил в колонию почти на 90 лет. Гюльгусейн Наджафов получил срок в девять с половиной лет.

В январе 2020 года досрочного освобождения добился экс-гендиректор сгоревшего ТЦ «Адмирал» Хайруллин.