Один из основателей группы Pink Floyd написал открытое письмо Путину

Британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо Президенту России Владимиру Путину. В нем он затронул некоторые вопросы по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, музыкант интересуется, желает ли российский лидер завершения конфликта на Украине. Он отмечает, что, если бы Путин открыто заявил, что у России нет никаких других территориальных интересов, кроме обеспечения безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска, это «могло бы помочь» разрешить конфликт.

«Я знаю, знаю, США и НАТО вторгаются в другие суверенные государства без колебаний или за несколько баррелей нефти», – написал он на своей странице в соцсетях.

Он также отметил, что очень надеется на ответ Владимира Путина, который может «стать достойным шагом на пути к устойчивому миру».

Ранее Уотерс выступил против поставок западных вооружений Киеву, опубликовав на своем аккаунте в соцсетях письмо супруге Президента Украины Владимира Зеленского, в котором раскритиковал «подливание масла в огонь» со стороны Запада. Елена Зеленская ответила, что за поиском мира нужно обращаться не к ней.