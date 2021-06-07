Один из операторов «большой тройки» возьмется за цифровизацию Татарстана

В понедельник, 7 июня, Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором ПАО «ВымпелКом» Александром Торбаховым. На встрече они подписали соглашение о сотрудничестве компании и республики.

По документу, один из крупнейших российских операторов связи будет помогать в развитии цифровой экономики на территории РТ, передает пресс-служба Президента Татарстана.

Компания займется развитием телекоммуникационных технологий и элементов «умного города», власти будут пользоваться технологиями анализа данных для повышения качества жизни и безопасности граждан. Предполагается даже использование искусственного интеллекта для увеличения туристического потока.

«Бурный рост цифровых технологий сегодня оказывает существенное влияние на все сферы деятельности. Каждая отрасль переживает цифровую революцию», — приводит слова Минниханова пресс-служба Президента РТ.

Александр Торбахов пригласил 30 студентов из Татарстана на стажировку с возможностью разработки инновационных продуктов и участие в образовательных программах «ВымпелКом».