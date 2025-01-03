Один из микрорайонов Альметьевска остался без тепла после аварии

Фото: https://t.me/aynuriskhakov/

Первый поселок в Альметьевске был отключен от теплоносителя из-за аварии на сетях. Об этом в своем телеграм-канале написал руководитель исполкома города Айнур Исхаков.

По его словам, рабочие стараются устранить аварию в кратчайшие сроки. Для повышения скорости работ привлечены дополнительные силы.