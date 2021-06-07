Один из лучших тренеров по шашкам в Татарстане скончался на 84-м году жизни

В воскресенье, 6 июня, на 84-м году жизни после продолжительной болезни скончался Владимир Антонович Храменков — один из лучших тренеров по шашкам в Татарстане, много лет проработавший в республиканской спортивной школе олимпийского резерва имени Р.Г.Нежметдинова.

Храменков был кандидатом в мастера спорта, судьей первой категории, тренером высшей категории. Именно под его руководством начинали играть в шашки Денис Шогин – ныне международный мастер, чемпион России в личном и командном зачете, Гузель Гатауллина – кандидат в мастера спорта, призер первенств мира и России, многократная чемпионка Республики Татарстан среди женщин. Он подготовил множество разрядников, победителей и призеров первенств Республики Татарстан и Приволжского Федерального округа, сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

За свой многолетний труд Владимир Храменков был награжден дипломами республиканской спортивной школы олимпийского резерва имени Р.Г.Нежметдинова, федерации шашек Республики Татарстан, почетным знаком «Отличник физической культуры и спорта Республики Татарстан», благодарностью Кабинета Министров Республики Татарстан, памятной медалью «В память 1000-летия Казани».