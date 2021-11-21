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Ру Тат
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Происшествия
21 ноября 2021  17:32

Один из лидеров движения «Сэлэт» погиб во время отпуска в Турции

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Айдар Якупов, один из лидеров движения «Сэлэт» и директор лагеря «Аргамак», утонул во время отпуска в Турции. Об этом написал друг Айдара Тимур Назаров в своем Instagram-аккаунте.

Назаров и Якупов отдыхали вместе. Трагедия произошла 19 ноября недалеко от аэропорта Газипаша.

Описывая трагедию, Назаров отметил, что были очень сильные волны. Им самим не удалось помочь Айдару Якупову, но один рыбак сумел подплыть, втащить его на катер. На ближайшей пристани катер встретила карета скорой помощи. Но Айдар все-таки погиб.

В данный момент все друзья и родственники Якупова прикладывают массу усилий, чтобы вернуть тело в Россию.

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