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Общество 3 октября 2024 20:21

Один из лицеев Казани признали лучшим в области инклюзивного образования

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В Казани преподавателям и руководителям учебных заведений торжественно вручили гранты для развития инклюзивного образования – от 200 до 600 тыс. рублей. Церемония награждения прошла в КЦ «Московский», сообщает пресс-служба мэрии города.

По итогу лицей №78 «Фарватер» и детсад №101 стали лучшими в этой области. Для 50 молодых специалистов были выделены гранты на обучение ­­­–­­­­­ по 30 тыс. рублей.

Также на празднике воспитанники учреждений допобразования выступили с творческими номерами.

#Образование #Казань
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