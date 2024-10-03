Один из лицеев Казани признали лучшим в области инклюзивного образования

В Казани преподавателям и руководителям учебных заведений торжественно вручили гранты для развития инклюзивного образования – от 200 до 600 тыс. рублей. Церемония награждения прошла в КЦ «Московский», сообщает пресс-служба мэрии города.

По итогу лицей №78 «Фарватер» и детсад №101 стали лучшими в этой области. Для 50 молодых специалистов были выделены гранты на обучение ­­­–­­­­­ по 30 тыс. рублей.

Также на празднике воспитанники учреждений допобразования выступили с творческими номерами.