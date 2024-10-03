Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Один из лицеев Казани признали лучшим в области инклюзивного образования
В Казани преподавателям и руководителям учебных заведений торжественно вручили гранты для развития инклюзивного образования – от 200 до 600 тыс. рублей. Церемония награждения прошла в КЦ «Московский», сообщает пресс-служба мэрии города.
По итогу лицей №78 «Фарватер» и детсад №101 стали лучшими в этой области. Для 50 молодых специалистов были выделены гранты на обучение – по 30 тыс. рублей.
Также на празднике воспитанники учреждений допобразования выступили с творческими номерами.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»