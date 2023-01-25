Один из крупных поставщиков терминалов для карт может покинуть Россию в марте

Крупнейший производитель терминалов для приема карт к оплате Ingenico может прекратить работу в России уже в марте этого года. Об этом сообщает РБК.

По информации источников на платежном рынке, компания планирует уйти 1 марта, контракты с сотрудниками в стране продлятся до 15 февраля. Техническую поддержку POS-терминалов, которые широко используются Промсвязьбанком и Сбербанком и составляют основную долю их сети, будет продолжаться до конца марта. Вице-президент, директор по эквайрингу Промсвязьбанка Никита Хомутов рассказал, что банк реализует стратегию, чтобы поэтапно заменить терминальное оборудования и программное обеспечение к нему.

«Банк еще в прошлом году изучил предложения на рынке эквайринга и заключил контракты с альтернативными поставщиками POS-терминалов, которые уже установлены и успешно работают», — рассказал он.

Ingenico — международная компания, штаб-квартира которой находится во Франции. В России работает с 2007 года, ее «дочкой» является ООО «Инженико». Сейчас на официальном сайте Ingenico Россия отсутствует в списке стран, где работает офис компании.





