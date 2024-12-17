Один из крупнейших банков в Татарстане попал под санкции Южной Кореи

«Тимер Банк» попал под санкции Южной Кореи вместе с другими 7 российскими физлицами и 13 организациями. Их обвинили в содействии незаконному военному сотрудничеству между Россией и КНДР.

Санкции начинают действовать с 19 декабря. С этого момента запретят все финансовые операции с субъектами, находящимися под санкциями, без разрешения властей Южной Корее, пишет ТАСС.

Помимо «Тимер Банка» под ограничения попали генералы Ким Ён Бока и Син Гым Чхоля, командующий штурмовым корпусом «Буря» Ли Бон Чжун и специалист по ракетным технологиям Ли Сон Чжин.

АО «Тимер Банк» – универсальный финансовый институт, зарегистрированный с 2019 года в Москве. Ранее являлся одним из крупнейших банков в Татарстане. До марта 2015 года функционировал под наименованием ОАО «АКБ «БТА-Казань».