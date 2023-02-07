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Политика
7 февраля 2023  09:20

«Один из главных символов Татарстана»: Минниханов поздравил с Днем герба республики

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Сегодня в Татарстане отмечается День государственного герба Татарстана. С праздником жителей РТ на двух языках поздравил Раис республики Рустам Минниханов.

«Наш снежный барс уже давно является одним из главных символов республики! Татарстан Республикасының Дәүләт Гербы көне белән!» — говорится в сообщении в его телеграм-канале. 

 

Фото: телеграм-канал руководителя Татарстана

Напомним, что татарстанский герб был утвержден постановлением Верховного Совета республики от 7 февраля 1992 года. Он представляет собой крылатого барса с круглым щитом на боку, с приподнятой правой передней лапой на фоне диска солнца, помещенного в обрамление из татарского народного орнамента.

 

#Рустам Минниханов
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