«Один из главных символов Татарстана»: Минниханов поздравил с Днем герба республики

Сегодня в Татарстане отмечается День государственного герба Татарстана. С праздником жителей РТ на двух языках поздравил Раис республики Рустам Минниханов.

«Наш снежный барс уже давно является одним из главных символов республики! Татарстан Республикасының Дәүләт Гербы көне белән!» — говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал руководителя Татарстана

Напомним, что татарстанский герб был утвержден постановлением Верховного Совета республики от 7 февраля 1992 года. Он представляет собой крылатого барса с круглым щитом на боку, с приподнятой правой передней лапой на фоне диска солнца, помещенного в обрамление из татарского народного орнамента.