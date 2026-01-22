«Один из ее архитекторов»: чего ждут от Терентьева в новой Общественной палате Татарстана

На первом заседании нового состава Общественной палаты Татарстана сегодня избрали нового председателя. Им стал Александр Терентьев. Какие задачи перед ним поставили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, как сам Терентьев отнесся к своему назначению – в материале «Татар-информа».





Избрание нового председателя Общественной палаты Татарстана стало главным пунктом повестки первого заседания нового состава организации

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рустам Минниханов: Общественная палата должна показывать направления работы для власти

Избрание нового председателя Общественной палаты Татарстана стало главным пунктом повестки первого заседания нового состава организации. Единогласную поддержку получил Александр Терентьев, до этого работавший в Госсовете республики на должности полномочного представителя Раиса РТ.

«Повышение уровня жизни граждан невозможно без работы Общественной палаты. Именно вы становитесь своеобразным «подносчиком снарядов», определяете направления работы для власти и показываете недоработки. Перед страной стоят огромные вызовы, над которыми мы вместе работаем», – отметил Раис РТ Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Повышение уровня жизни граждан невозможно без работы Общественной палаты» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он назвал новоизбранного председателя Общественной палаты Александра Терентьева активным и опытным руководителем, прошедшим большую школу в партийной и административной работе, а также поделился мнением о новом составе палаты.

«Нет сомнений, что каждый из вас внесет еще больший вклад в развитие республики и страны. Уже сегодня за вами огромный труд на благо Родины», – заявил Раис Татарстана.

Фарид Мухаметшин: «Хочу попросить более внимательно отнестись к межнациональным вопросам» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фарид Мухаметшин: Уделите особое внимание межнациональным вопросам

Со своим поручением новому составу Общественной палаты выступил и Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Хочу попросить более внимательно отнестись к межнациональным вопросам: сохранения языка, культуры, традиций народов, проживающих в Татарстане. Мы многое делаем в этом направлении: открыли воскресные школы, курсы для изучения русского языка для детей мигрантов», – подчеркнул он.

По его словам, это тонкие, щепетильные вопросы, требующие повышенного внимания.

«Будем вместе трудиться. Татарстан – один из передовых регионов в России. У нас мощная экономика, мы сохраняем лидирующие позиции в разных направлениях. Общественная палата – это самый близкий к народу орган. Рад, что мы вновь формируем такой деятельный состав», – добавил Мухаметшин.

Он охарактеризовал Александра Терентьева как очень подготовленного, опытного человека с большой школой.

«Общественная палата – очень востребованный институт, тесно взаимодействующий с Госсоветом. Наши двери всегда будут открыты для вас, ваших ценных предложений и обозначения вопросов, которые нужно решать», – заявил Председатель Госсовета РТ.

Александр Терентьев стоял у истоков создания Общественной палаты РТ 20 лет назад Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В сегодняшних реалиях особенно важно грамотно соотносить интересы государства и общества»

Стоит отметить, что Александр Терентьев стоял у истоков создания Общественной палаты РТ 20 лет назад. Работая в структуре внутренней политики Казанского Кремля, он всегда был в контексте общественных процессов.

«За эти два десятилетия сделано многое. Это касается эффективных инструментов, институтов, успешных практик. Те вызовы, перед которыми стоит сегодня наша страна, диктуют и серьезные задачи перед гражданским обществом. Когда на дестабилизацию направляются серьезные ресурсы наших недругов, особенно важно умение грамотно соотносить интересы государства и общества, правильно расставлять приоритеты», – подчеркнул новоизбранный председатель Общественной палаты РТ.

Общественная палата – главный институт гражданского общества Татарстана. Здесь представлены авторитетные и активные люди, лидеры общественных организаций, добавил Терентьев.

«Важно, чтобы от общества поступали новые инициативы. Общественная палата – это не закрытый круг избранных, а площадка для представительства самых разных общественных организаций. Необходимо консолидировать работу в интересах граждан», – заключил он.

Также он ответил на вопрос журналистов о том, как отреагировал на свою новую должность.

«Возвращаясь в Татарстан (ранее Терентьев был сенатором в Совете Федерации, – прим. Т-и), я уже говорил, что я – солдат политики. Я буду работать там, где руководство посчитает, что я наиболее эффективен», – заявил Александр Терентьев.

Рустам Минниханов вручил Зиле Валеевой медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Гражданские институции начали вовлекаться в решение государственных вопросов благодаря Александру Терентьеву»

Был отмечен и труд уже экс-председателя Общественной палаты РТ Зили Валеевой. Ей Рустам Минниханов вручил медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Он пошутил про свои взаимоотношения с ней во время совместной работы.

«Зиля Валеева – пример во всем. Мы давно с ней работаем в органах власти, и за все это время я ее ни разу не поругал», – улыбнулся Минниханов.

В разные годы Зиля Валеева занимала посты заместителя Премьер-министра Татарстана, министра культуры РТ и другие должности. С 2020 года была председателем Общественной палаты республики.

Александр Терентьев охарактеризовал Зилю Валееву как грамотного руководителя, с которым Общественная палата прошла большой путь.

«Зиля Валеева – грамотный руководитель с большой жизненной школой. Я к ней отношусь с большим уважением», – отметил он.

Сама Зиля Валеева в беседе с журналистами выразила уверенность, что Александр Терентьев станет эффективным председателем Общественной палаты Татарстана, так как имеет большой опыт в вовлечении гражданских институтов в решение государственных вопросов.

«Александр Терентьев – один из архитекторов Общественной палаты Татарстана. Мы с ним работали вместе на разных уровнях много лет. Многие гражданские институции начали вовлекаться в решение государственных задач когда соответствующий департамент при Раисе РТ возглавлял именно он. Поэтому я не сомневаюсь, что будет выстроена эффективная работа», – сообщила Валеева.

Зиля Валеева: «Я не сомневаюсь, что будет выстроена эффективная работа» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главным итогом своей работы на посту председателя она назвала повышение узнаваемости и роли Общественной палаты Татарстана.

«Мы достигли того уровня, что люди хотят помочь друг другу. Люди стали ближе и обращаются за решениями конкретных вопросов в соответствующие структуры», – заявила Зиля Валеева.

По ее словам, особенно это стало видно во время глобальных вызовов, которые в разные годы стояли перед нашей республикой и страной.