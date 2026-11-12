Один из домов Щетинкина на Баумана прошел проверку Госстройнадзора РТ

Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ

После завершения реставрации одного из домов купца Василия Щетинкина (ул. Баумана, 34), памятника казанской архитектуры XIX века, Инспекция госстройнадзора РТ проверила соблюдение требований проектной документации и выдала заключение о соответствии. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

Объект культурного наследия регионального значения первой половины XIX века теперь приспособлен под гостиницу. В подвальном этаже размещены технические помещения: индивидуальный тепловой пункт, водомерный узел, электрощитовая, вентиляционная камера, санузел для персонала.

На первом этаже находятся вестибюль со стойкой регистрации, холл, багажная, помещения персонала, а также номер для представителей маломобильных групп населения. На втором и мансардном этажах расположены по четыре гостиничных номера, а также кладовые. Предусмотрен лифт.

Застройщиком выступило ООО «Умка», техническим заказчиком – ООО «Научнотехнологический центр качества строительства». Подготовило проект ООО «Архитектурно-реставрационная компания Елены Шиловой», генподрядчик – ООО «СтройПромСервис», отметили в ведомстве.

Дом был построен в 1843 году по разработанному в 1841-м архитектором Фомой Петонди проекту в духе позднего классицизма для Дмитрия Щербакова. Но вскоре, в тех же 1840-х годах, здание приобрел известный казанский купец Василий Иванович Щетинкин, который решил расширить его. Архитектор Роберт Киливейн в 1857 году добавил к основному объему дома двухэтажный пристрой с комнатами и отопительной системой.

Последние годы оба дома Щетинкина находились в аварийном состоянии. Если от здания №34 сохранилась фасадная стена, то от здания №32 – только часть фасада с элементами декора. В 2017 году дома изъяли у «нерадивого собственника» – компании «Дом на Проломной», которая обещала приступить к реставрационным работам еще в 2011 году.

Руинированные объекты выставлялись на продажу несколько раз, но не вызывали интереса у инвесторов. Летом 2025 года приобретшее дома ООО «Умка» начало масштабные восстановительные работы. В здании №32 предполагается открыть бутик-отель на 25 номеров с рестораном. К проверке отреставрированного дома №34 Госстройнадзор приступил в конце сентября.