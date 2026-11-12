Один из домов Щетинкина на Баумана прошел проверку Госстройнадзора РТ
После завершения реставрации одного из домов купца Василия Щетинкина (ул. Баумана, 34), памятника казанской архитектуры XIX века, Инспекция госстройнадзора РТ проверила соблюдение требований проектной документации и выдала заключение о соответствии. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.
Объект культурного наследия регионального значения первой половины XIX века теперь приспособлен под гостиницу. В подвальном этаже размещены технические помещения: индивидуальный тепловой пункт, водомерный узел, электрощитовая, вентиляционная камера, санузел для персонала.
На первом этаже находятся вестибюль со стойкой регистрации, холл, багажная, помещения персонала, а также номер для представителей маломобильных групп населения. На втором и мансардном этажах расположены по четыре гостиничных номера, а также кладовые. Предусмотрен лифт.
Застройщиком выступило ООО «Умка», техническим заказчиком – ООО «Научнотехнологический центр качества строительства». Подготовило проект ООО «Архитектурно-реставрационная компания Елены Шиловой», генподрядчик – ООО «СтройПромСервис», отметили в ведомстве.
Дом был построен в 1843 году по разработанному в 1841-м архитектором Фомой Петонди проекту в духе позднего классицизма для Дмитрия Щербакова. Но вскоре, в тех же 1840-х годах, здание приобрел известный казанский купец Василий Иванович Щетинкин, который решил расширить его. Архитектор Роберт Киливейн в 1857 году добавил к основному объему дома двухэтажный пристрой с комнатами и отопительной системой.
Последние годы оба дома Щетинкина находились в аварийном состоянии. Если от здания №34 сохранилась фасадная стена, то от здания №32 – только часть фасада с элементами декора. В 2017 году дома изъяли у «нерадивого собственника» – компании «Дом на Проломной», которая обещала приступить к реставрационным работам еще в 2011 году.
Руинированные объекты выставлялись на продажу несколько раз, но не вызывали интереса у инвесторов. Летом 2025 года приобретшее дома ООО «Умка» начало масштабные восстановительные работы. В здании №32 предполагается открыть бутик-отель на 25 номеров с рестораном. К проверке отреставрированного дома №34 Госстройнадзор приступил в конце сентября.