«Один гольф — это две рыбалки»: Сафонов рассказал о первых матчах за «Ванкувер»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий и экс-игрок «Ак Барса» Илья Сафонов, подписавший контракт с «Ванкувером», поделился впечатлениями от первых матчей в лагере новичков.

Форвард признался, что не пожалел о решении сыграть в предсезонке, хотя тактическая подготовка была минимальной.

Он также рассказал о смене позиции с центра на фланг, знакомстве с русскими партнерами и своей давней страсти — рыбалке, ради которой он даже готов был отказаться от поездки в Якутию.

О первых матчах и смене позиции:

«Я говорил, что эти матчи можно было пропустить, но мне самому было интересно сыграть. О своем решении я не пожалел. Всегда считал, что лучше играть, чем тренироваться, да и хотелось уже утолить игровой голод, почувствовать лед, скорости. Тактическая подготовка к матчам была очень короткой. Провели одну предыгровую тренировку. Тренерский штаб объяснил, как будем играть – выход из зоны, форчек, спецбригады и так далее. Я, кстати, почти все понял – хоккейные термины уже подучил», – написал Илья в своем блоге.

«В первом матче меня поставили на левый фланг – выходил вместе с Беннетом Шимеком и Брэйденом Кутсом. Это была первая игра предсезонки для обеих команд, и, как ожидалось, она получилась сумбурной. Тот самый шиндр-мындр, который я вспоминал. С одной стороны 20 парней, которым нужно доказывать и пробиваться в состав, и с другой столько же. Все бегут, бьются, много бросают, на партнеров особенно не смотрят. В такой суете еще нужно коммуницировать в команде на неродном для себя языке – это тоже необычный опыт. Кто-то не поймет, но переспросит и объяснит. Другой не поймет и промолчит в ответ».

«Про смену позиции. В Казани я играл в центре, а в первом матче вышел с краю. Объясню разницу. На центрального ложится большая нагрузка: он первым из нападающих возвращается в оборону, страхует своих крайних и ведет игру звена. Плюс те же вбрасывания, и при игре в меньшинстве есть свои нюансы. Мне на фланге было даже проще – работы-то поменьше, но по старой памяти все равно тянуло в свою зону. Где-то возвращался чуть чаще, страховал ребят. Впрочем, крайним перестраиваться на игру в центре еще сложнее. У них сразу появляются другие задачи, с которыми они раньше не сталкивались».

«В первом матче проиграли со счетом 3:7, но хоккей был веселым, и моментов создали много. Заработал балл за голевую передачу. Так получилось, что я перевел шайбу на край и сменился, а парень, который вместо меня вышел, получил ответную передачу и забил».

«К личной статистике у меня отношение спокойное. Она важна, и здорово, если удается забивать или набирать очки. Все это отмечают, это идет тебе на пользу. Но у меня нет такого, что я должен обязательно забить, а на остальные обязанности все равно. Я стараюсь играть правильно, быть полезным для команды. Таким был мой стиль в России, и, думаю, в «Ванкувере» знают об этих качествах и понимают, какого игрока пригласили».

«На следующий день снова встречались с «Сиэтлом» и победили 5:2. Я играл в центре тройки с Шимеком и Райаном Сен-Луи (это сын Мартена Сен-Луи). Честно, после матча был сильно расстроен. Не показал того, что мог и хотел».

«Я еще год назад, когда впервые побывал в летнем лагере, представлял, насколько тяжело попасть в НХЛ. В МХЛ-то перейти после школы – это большая удача. Затем еще один серьезный барьер – переход во взрослый хоккей. В ВХЛ пробиваются немногие. Еще меньше ребят, которые после «вышки» задерживаются в КХЛ, стабильно получают игровое время, борются за Кубки. Следующая ступень – это НХЛ, и здесь конкуренция еще выше. Ты можешь быть готов не хуже, чем хоккеист, который там играет, но нужно оказаться в правильном месте в нужной команде, где есть место в составе. Сложно и одновременно очень интересно. Буду делать выводы из первых матчей и стараться еще лучше. Совсем скоро открывается основной лагерь, по итогам которого определится состав на начало сезона».

Сафонов рассказал, что дал первое интервью канадской прессе и ему помогал Кирилл Кудрявцев, который давно живет в Северной Америке. Также форвард отметил, что в лагере много русских ребят и все они помогают друг другу.

«На днях дал первое интервью канадской прессе. Перед играми с «Кракеном» ко мне подошел пресс-атташе и говорит: «Илья, журналисты зовут. Пойдешь?» Задавали обычные вопросы: когда прилетел, как в команде, все ли нравится. Это я понимал без перевода, а самому отвечать пока сложно. Мне помогал Кирилл Кудрявцев. Он в Северной Америке уже давно и отлично говорит по-английски. Я его слушал и думал: «Я, наверное, так говорить никогда не научусь».

«С Кириллом забавная история получилась. Я был уверен, что он в прошлом сезоне много в НХЛ играл. Мы что-то обсуждали, и я говорю ему: «Ты ж матчей 20 провел за «Ванкувер» в том году». Он мне: «Да не – всего три». А мне казалось, что у него больше игр было. Я перед отъездом посмотрел полностью три матча «Ванкувера» с конца регулярки, и он в каждом выходил и много времени получал. Вот и подумал, что он в основной команде».

«Вообще в лагере много русских ребят. Все парни классные, все помогают, чем могут. С вратарем Лехой Медведевым мы еще в прошлом году познакомились. Когда на выставочные матчи приехали, смотрю в списках в отеле – мой сосед по номеру Брызгалов. А это Ярослав, парень из Беларуси, его задрафтовали летом 2026-го. Выходим с ним из номера – идут навстречу Кудрявцев и еще один пацан. Поздоровались, и он мне говорит: «А я из Казани!» Это был Арсений Анисимов. Он уже пару лет в юниорской лиге в Канаде играет, а родился в Казани».

«В лагере новичков игроков не кормят организованно, а дают суточные, и мы по вечерам идем вместе ужинать. Парни в шутку называют меня легендой. Говорят: «Тебе 25 лет, а уже 7 сезонов на профессиональном уровне». А так у всех свои истории. Кто-то в 16 приехал сюда, кто-то через студенческие команды, кто-то уже после драфта. Я, если честно, в этих лигах не слишком разбираюсь. Знаю, что есть МХЛ-ВХЛ-КХЛ и АХЛ-НХЛ».

О рыбалке и мечте поймать арапаиму:

Сафонов признался, что больше любит рыбалку, чем гольф, и уже изучает, где можно рыбачить в Ванкувере. Он также поделился мечтой отправиться на рыбалку в Якутию и поймать арапаиму.

«В выходной день ходили с командой играть в гольф. Я не большой фанат этой игры, но время провел неплохо. Сначала катался на гольф-каре, а потом немного поиграл с парнями. В целом интересно, но это дорогая игра. Я так посчитал: один гольф – это две рыбалки. Не-е-е, я лучше удочку возьму».

«Рыбалку я очень люблю. Уже погуглил, где в Ванкувере рыбачат, какую рыбу и на что ловят. Посмотрел, что тут и осетр, и семга в океане, и форель в горных речках. Будет возможность – обязательно съезжу. Поделюсь с вами одной мечтой. Есть такой сериал «Речные монстры». Его создатель – биолог и большой фанат рыбалки Джереми Уэйд. Он путешествует по всему миру и снимает, как ловит самую разную рыбу. Мне было тоже так хотелось – поставить галочку, что ловил все и везде. К примеру, очень интересно поймать арапаиму. Очень большая и сильная рыба, которая обитает в Амазонке. Я видел ее океанариуме».

«Пока мой рекорд – акула на 250-300 кг, пойманная в Турции. Я лично не взвешивал, но рыбак, с которым мы плавали, на глаз ее так оценил. В реке ловил крупного окуня и жереха на полтора килограмма каждый, щуку на 8,8 кг, судака на 9,55 кг. Эти цифры я как рыбак могу без запинки назвать».

«Был опыт морской рыбалки на Мальдивах, но она запомнилась не из-за улова. Перед выходом в море нас никто не предупредил о больших волнах, и, как только лодка выплыла из архипелагов, началась качка. Жену сразу укачало – она пошла смотреть на горизонт в верхнюю часть лодки. Я долго держался. Рыбачил троллингом, вытащил нескольких тунцов килограмм по пять, но потом спустился в трюм за водичкой – и все. Буквально несколько секунд в закрытом помещении – и уже прийти в себя не смог. При таких волнах и этого достаточно».

«Попросил капитана лодки свернуть за рифы, где волны поспокойнее. Качка стала поменьше, и, хотя дискомфорт еще оставался, голова успокоилась. Поймал морского окуня, держал на крючке акулу, но она обтерла леску о рифы и удрала».

«Очень хочется испытать рыбацкую удачу в каждом уголке России. Уже давно собираюсь в Якутию – в прошлом году даже билеты взял, подстроил планы и договорился с друзьями. Но поступило предложение приехать в летний лагерь «Ванкувера». Встал выбор – рыбалка или хоккей. Понял, что хоккей все же предпочтительнее для моего будущего, и изменил планы. Но живу этой мечтой – рыбалка в Якутии, Амур, чавыча, семга... Надеюсь, все реализую. И будет у меня свой сериал – как «Речные монстры», – подытожил Сафонов.