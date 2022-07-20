«Один Дзюба – хорошо, а два – лучше»: «Рубин» показал фото с тренировки основной команды

«Рубин» опубликовал фотографию с тренировки основной команды, на которой запечатлены бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба, а также исполнительный директор казанского клуба Константин Дзюба.

«Один Дзюба – хорошо, а два – ещё лучше», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Фото: © rubin-kazan.ru

Стоит отметить, что однофамилец 33-летнего футболиста Константин работает в системе клуба с 2018 года. Предыдущим местом работы функционера являлся «Ростов». Кроме того, во время профессиональной футбольной карьеры Константин выступал в составе казанского клуба в сезонах 2005, 2006.

Ранее сообщалось о том, что Артем Дзюба улетел из расположения «Рубина» и может перейти в один из азербайджанских клубов: «Нефтчи» или «Карабах». Чуть позже эта информация была опровержена.