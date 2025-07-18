Один день татарстанских аграриев на предприятии Ростсельмаш

фото: ООО «АРТ»

Республика Татарстан вступила в активную фазу уборочной страды. Надежной опорой для сельхозпредприятий региона в этот период традиционно выступает компания Ростсельмаш, зарекомендовавшая себя как производитель современной и высокоэффективной сельхозтехники.

За последние пять с половиной лет в хозяйства Татарстана было поставлено более 800 единиц техники: порядка 500 зерноуборочных комбайнов и свыше 300 единиц других самоходных машин. Эти цифры подтверждают устойчивое сотрудничество и высокий уровень доверия татарстанских аграриев к продукции компании.

фото: ООО «АРТ»

Российское предприятие охотно открывает свои двери гостям для ознакомления с производственным процессом своими глазами. Гости прибывают из разных уголков России и стран зарубежья. Делегация сельхозтоваропроизводителей из Татарстана не стала исключением и посетила цеха предприятия в южном городе – Ростове-на-Дону. В ходе визита участники ознакомились с ключевыми производственными процессами, провели тест-драйвы техники, а также встретились с ведущими специалистами предприятия, представившими последние инновации и обновления в продуктовой линейке.

Татарстанские аграрии положительно оценивают опыт сотрудничества с отечественным машиностроителем.

Главный инженер УСХП Балтасинского района Ришат Нуриев отметил:

«В нашем районе большой популярностью пользуется зерноуборочная линейка Ростсельмаш – ей принадлежит большая доля парка. Обновление ведется ежегодно. В первую очередь сельхозпредприятия отдают предпочтение разным моделям из семейства ACROS – это достойные зерноуборочные комбайны. Постепенно растет парк энергонасыщенных тракторов Ростсельмаш. По ним также получаем хорошие отзывы».

фото: ООО «АРТ»

Глава КФХ Рамиль Салахутдинов поделился своим опытом:

«С Ростсельмаш сотрудничаем с 2018 года. Первым комбайном стал для нас VECTOR, который уже 7 лет отработал. Техника понравилась. Поэтому, когда расширились с 1000 до 2350 га, снова сделали ставку на данный бренд, только выбрали более производительную машину – ACROS. Сегодня у нас уже три модели из этой серии. Со своей задачей ACROS справляется хорошо, потому его и берем».

По словам участников программы «Один день на Ростсельмаш», визит на предприятие стал важным шагом в укреплении деловых связей и подтверждением высокого уровня взаимодействия между аграрным сектором Татарстана и отечественным производителем. Надежная и проверенная техника позволит хозяйствам региона эффективно завершить уборочную кампанию и обеспечить стабильный результат.

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