Один человек ранен, семь частных домов повреждены при обстреле Шебекина со стороны ВСУ

С раннего утра Шебекинский городской округ Белгородской области оказался под массированным ударом украинских вооруженных сил. Атаке подверглись город Шебекино, село Новая Таволжанка и село Муром. В Шебекино и Новой Таволжанке произошли обстрелы, а село Муром атаковано беспилотником, сообщил губернатор Гладков.

По предварительным данным, в Шебекино пострадал один мирный житель. Мужчина получил ушибы кисти и головы. Ему была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался.

В Шебекино зафиксированы повреждения в семи частных домах, включая посеченные фасады, кровли, ограждения и надворные постройки. В одном доме произошло возгорание кровли, которое оперативно ликвидировали пожарные. Два многоквартирных дома получили повреждения остекления и фасадов. Также пострадали фасады двух коммерческих объектов и четыре легковых автомобиля.

В Новой Таволжанке в шести частных домах выбиты окна, повреждены кровли и фасады. Кроме того, пострадали два автомобиля. В селе Муром атака FPV-дрона привела к повреждению кровли, потолочного перекрытия, окон и навеса частного дома.