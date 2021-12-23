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Происшествия
23 декабря 2021  08:20
Полина Шевчук

Один человек пострадал в столкновении двух легковушек в Лаишевском районе РТ

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Один человек пострадал в столкновении двух легковушек в Лаишевском районе РТ

ДТП произошло накануне в десятом часу вечера в Лаишевском районе республики.

 

Фото: ©  очевидцы

Как рассказали ИА «Татар-информ» очевидцы аварии, дорогу не поделили две легковушки Deawoo и Chevrolet.

 

Фото: ©  очевидцы

Судя по фото, которые прислали с места происшествия, от удара корейский автомобиль съехал с дороги в кювет, а Chevrolet откинуло на обочину. Оба автомобиля получили серьезные повреждения. У корейского авто смята правая сторона, вырван бампер и разбито лобовое стекло.

 

Фото: ©  очевидцы

«В Deawoo находились два человека. Пассажира с травмами забрали в больницу», – уточнили свидетели аварии.
 

 

Фото: © очевидцы

 

#вылетел в кювет #ДТП с пострадавшими
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