Один человек пострадал в столкновении двух иномарок в центре Казани
Авария произошла сегодня около пяти часов вечера на перекрестке улиц Кремлевская и Астрономическая.
Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, дорогу не поделили BMW и Hyundai.
От удара машины развернуло поперек дороги, и они перегородили часть проезда.
«В результате ДТП пострадала пассажирка Hyundai. Ее осматривают медики скорой помощи. На месте работают автоинспекторы, обстоятельства произошедшего устанавливаются», – сообщили в ГИБДД Казани.