Один человек пострадал в столкновении двух иномарок в центре Казани

Авария произошла сегодня около пяти часов вечера на перекрестке улиц Кремлевская и Астрономическая.

Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, дорогу не поделили BMW и Hyundai.

Фото: © очевидцы

От удара машины развернуло поперек дороги, и они перегородили часть проезда.

Фото: © очевидцы

«В результате ДТП пострадала пассажирка Hyundai. Ее осматривают медики скорой помощи. На месте работают автоинспекторы, обстоятельства произошедшего устанавливаются», – сообщили в ГИБДД Казани.