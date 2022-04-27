news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
27 апреля 2022  19:08
Полина Шевчук

Один человек пострадал в столкновении двух иномарок в центре Казани

news_top_970_100
Один человек пострадал в столкновении двух иномарок в центре Казани

Авария произошла сегодня около пяти часов вечера на перекрестке улиц Кремлевская и Астрономическая.

Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, дорогу не поделили BMW и Hyundai.

 

Фото: © очевидцы 

От удара машины развернуло поперек дороги, и они перегородили часть проезда.

 

Фото: © очевидцы 

«В результате ДТП пострадала пассажирка Hyundai. Ее осматривают медики скорой помощи. На месте работают автоинспекторы, обстоятельства произошедшего устанавливаются», – сообщили в ГИБДД Казани.

#дтп казань #пострадала в аварии
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100