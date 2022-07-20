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Ру Тат
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Происшествия
20 июля 2022  11:52
Полина Шевчук

Один человек пострадал в столкновении грузовиков на выезде из Казани

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Один человек пострадал в столкновении грузовиков на выезде из Казани

ДТП произошло сегодня днем на выезде из Казани по Оренбургскому тракту в сторону Борового Матюшино.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, произошло столкновение грузовой «ГАЗели» с «КАМАЗом» дорожных служб.

От удара у «ГАЗели» оторвало часть кузова, а сам грузовичок завалился на бок и перекрыл частично проезд.

«В результате ДТП пострадала пассажирка «ГАЗели». Медики скорой осмотрели женщину на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются», – пояснили в ГИБДД Казани.
 

#дтп с грузовиком #дтп казань #ГИБДД Казани
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