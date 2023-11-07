Один человек пострадал в результате падения беспилотника в Севастополе

После утренней атаки Крымского полуострова пострадал один житель Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Ранее Минобороны сообщало, что над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым уничтожено девять украинских беспилотников. Еще восемь были перехвачены дежурными средствами ПВО.

Отмечается, что обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке.

В результате пострадал мужчина: у него перелом руки, угрозы жизни нет.

Также зафиксирована информация о падении фрагментов сбитых беспилотников в районе Качи, дополнил Развожаев.