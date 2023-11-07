Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Один человек пострадал в результате падения беспилотника в Севастополе
После утренней атаки Крымского полуострова пострадал один житель Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Михаил Развожаев.
Ранее Минобороны сообщало, что над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым уничтожено девять украинских беспилотников. Еще восемь были перехвачены дежурными средствами ПВО.
Отмечается, что обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке.
В результате пострадал мужчина: у него перелом руки, угрозы жизни нет.
Также зафиксирована информация о падении фрагментов сбитых беспилотников в районе Качи, дополнил Развожаев.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»