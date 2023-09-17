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Руc Тат
Происшествия 17 сентября 2023 10:26

Один человек пострадал в результате наезда легковушки на корову в Аксубаевском районе

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Авария произошла на автодороге «Нурлат – Аксубаево – Чистополь», в 16-ти км от Аксубаево.

Фото: Очевидцы

Накануне в районе восьми часов вечера в Аксубаевском районе автомобиль Nissan на дороге сбил корову. В результате столкновения животное отлетело на второй автомобиль Subaru. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

В результате ДТП пострадала пассажирка Subaru, ее увезли медики скорой помощи.

Фото: Очевидцы

Фото: Очевидцы

#ДТП #Аксубаевский район РТ
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