Один человек пострадал в результате наезда легковушки на корову в Аксубаевском районе

Авария произошла на автодороге «Нурлат – Аксубаево – Чистополь», в 16-ти км от Аксубаево.

Фото: Очевидцы

Накануне в районе восьми часов вечера в Аксубаевском районе автомобиль Nissan на дороге сбил корову. В результате столкновения животное отлетело на второй автомобиль Subaru. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

В результате ДТП пострадала пассажирка Subaru, ее увезли медики скорой помощи.

Фото: Очевидцы