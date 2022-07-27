Один человек пострадал в массовом ДТП с грузовиком на Кировской дамбе в Казани

Серьезная авария произошла сегодня в 9.20 на Кировской дамбе в Казани по направлению к центру, рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

Здесь столкнулись «КАМАЗ» и две легковушки – «Лада» и Hyundai. От удара большегруз вылетел с дороги на обочину, а легковые автомобили развернуло поперек проезжей части.

«В результате ДТП пострадал водитель «Лады». Жалуется на боли в ноге. Его осматривают медики скорой помощи. на месте работают автоинспекторы, обстоятельства происшествия устанавливаются», – пояснили в городском ГИБДД.

