Один человек пострадал в массовом ДТП на выезде из Казани

Сегодня вечером на улице Залесной произошло массовое ДТП с участием четырех машин. Последствия аварии сняли на видео проезжающие мимо автомобилисты.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, автомобиль Renault, двигаясь в сторону улицы Осиновской, столкнулся с «Ладой Грантой», которую впоследствии отбросило вперед на автомобиль Cherry. Последнюю легковушку также откидывает на еще одно авто – «Ладу» 14-й модели.

В результате ДТП пострадал пассажир «Лады Гранты», уточнили в Госавтоинспекции.