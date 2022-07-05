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Ру Тат
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Происшествия
5 июля 2022  20:52
Павел Климчак

Один человек пострадал в массовом ДТП на выезде из Казани

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Сегодня вечером на улице Залесной произошло массовое ДТП с участием четырех машин. Последствия аварии сняли на видео проезжающие мимо автомобилисты.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, автомобиль Renault, двигаясь в сторону улицы Осиновской, столкнулся с «Ладой Грантой», которую впоследствии отбросило вперед на автомобиль Cherry. Последнюю легковушку также откидывает на еще одно авто – «Ладу» 14-й модели.

В результате ДТП пострадал пассажир «Лады Гранты», уточнили в Госавтоинспекции.

#массовое ДТП
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