Один человек пострадал в крупной аварии с пятью автомобилями в центре Казани

Сегодня в центре столицы Татарстана произошла крупная авария, рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

На пересечении проспекта Универсиады и улицы Вишневского столкнулись сразу пять легковых автомобилей.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что несколько машин получили очень серьезные повреждения.

По предварительной информации, в аварии пострадал водитель Opel. Мужчина пожаловался на боли в голове.

Подробности ДТП уточняются.