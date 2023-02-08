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Происшествия
8 февраля 2023  16:33
Алексей Новиков

Один человек пострадал в крупной аварии с пятью автомобилями в центре Казани

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Сегодня в центре столицы Татарстана произошла крупная авария, рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

На пересечении проспекта Универсиады и улицы Вишневского столкнулись сразу пять легковых автомобилей.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что несколько машин получили очень серьезные повреждения.

По предварительной информации, в аварии пострадал водитель Opel. Мужчина пожаловался на боли в голове.

Подробности ДТП уточняются.

#массовая авария в казани #дтп с пострадавшим
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