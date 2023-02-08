Один человек пострадал в крупной аварии с пятью автомобилями в центре Казани
Сегодня в центре столицы Татарстана произошла крупная авария, рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.
На пересечении проспекта Универсиады и улицы Вишневского столкнулись сразу пять легковых автомобилей.
На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что несколько машин получили очень серьезные повреждения.
По предварительной информации, в аварии пострадал водитель Opel. Мужчина пожаловался на боли в голове.
Подробности ДТП уточняются.