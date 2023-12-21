Один человек пострадал в ДТП с тремя машинами в Казани

Накануне вечером на улице Восстания произошло ДТП с тремя автомобилями, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 78-летний водитель Renault столкнулся с УАЗом, который ударом отбросило в Nissan, следовавший по встречке.

В результате водитель Nissan получил перелом пяточной кости, а водителя УАЗа направили на медосвидетельствование.