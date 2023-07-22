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Один человек пострадал при столкновении УАЗ с автокраном под Альметьевском
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Сегодня утром в Альметьевском районе РТ произошло ДТП с участием «УАЗ Патриот» и автокрана, в результате пострадал один человек.
По словам очевидцев «Татар-информа», ДТП произошло возле железнодорожного переезда вблизи села Кульшарипово. На дороге столкнулись автокран «Урал» и служебный автомобиль «УАЗ Патриот», в котором находились пять человек.
В результате ДТП пикап разорвало на две части. К счастью, погибших нет, пострадал один человек.
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