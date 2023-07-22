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Руc Тат
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Происшествия 22 июля 2023 16:38

Один человек пострадал при столкновении УАЗ с автокраном под Альметьевском

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Сегодня утром в Альметьевском районе РТ произошло ДТП с участием «УАЗ Патриот» и автокрана, в результате пострадал один человек.

Фото: Очевидцы

По словам очевидцев «Татар-информа», ДТП произошло возле железнодорожного переезда вблизи села Кульшарипово. На дороге столкнулись автокран «Урал» и служебный автомобиль «УАЗ Патриот», в котором находились пять человек.

В результате ДТП пикап разорвало на две части. К счастью, погибших нет, пострадал один человек.

  • Очевидцы
  • Очевидцы
  • Очевидцы
  • Очевидцы
  • Очевидцы
#ДТП #альметьевский район
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