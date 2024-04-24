Один человек пострадал при столкновении Audi и Volkswagen в Набережных Челнах

Накануне в районе восьми часов вечера в Набережных Челнах произошло ДТП, в котором пострадал один человек. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы случившегося.

С их слов, ДТП произошло на проспекте Сююмбике. На дороге столкнулись Audi Q5 и Volkswagen Polo.

По словам очевидцев, в результате столкновения пострадал пассажир Volkswagen. На месте работали медики скорой помощи.