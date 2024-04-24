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Один человек пострадал при столкновении Audi и Volkswagen в Набережных Челнах
Накануне в районе восьми часов вечера в Набережных Челнах произошло ДТП, в котором пострадал один человек. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы случившегося.
С их слов, ДТП произошло на проспекте Сююмбике. На дороге столкнулись Audi Q5 и Volkswagen Polo.
По словам очевидцев, в результате столкновения пострадал пассажир Volkswagen. На месте работали медики скорой помощи.
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