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Происшествия 23 марта 2025 14:48

Один человек погиб, второго госпитализировали после пожара в многоэтажке Казани

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Сегодня в пятиэтажке на улице Шамиля Усманова в Казани произошел пожар. Очаг возгорания находился в двухкомнатной квартире на третьем этаже. Горели вещи на полу на ориентировочной площади 2-3 квадрата.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, из горящей квартиры пожарные спасли 68-летнюю женщину. С отравлением продуктами горения она доставлена в больницу.

Кроме того, во время тушения было обнаружено тело погибшего мужчины.

Предварительно, причиной трагедии стала неосторожность при курении погибшего. В обстоятельствах произошедшего разбираются дознаватели Госпожнадзора.

#пожар в казани
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