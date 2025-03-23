Один человек погиб, второго госпитализировали после пожара в многоэтажке Казани

Сегодня в пятиэтажке на улице Шамиля Усманова в Казани произошел пожар. Очаг возгорания находился в двухкомнатной квартире на третьем этаже. Горели вещи на полу на ориентировочной площади 2-3 квадрата.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, из горящей квартиры пожарные спасли 68-летнюю женщину. С отравлением продуктами горения она доставлена в больницу.

Кроме того, во время тушения было обнаружено тело погибшего мужчины.

Предварительно, причиной трагедии стала неосторожность при курении погибшего. В обстоятельствах произошедшего разбираются дознаватели Госпожнадзора.