Один человек погиб в страшной аварии с BMW и «копейкой» на трассе в Татарстане

Авария произошла днем в минувшее воскресенье на федеральной трассе М7, около посёлка Сосновый бор. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от собственного корреспондента Валентина Кулагина.

Фото: Валентин Кулагин

«Водитель BMW, двигаясь на высокой скорости, совершил столкновение с “Ладой” 1-й модели, водитель которой не убедился при повороте налево в том, что не создаёт опасность для других участников движения», — сообщил начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев.

Момент аварии попал на запись видеорегистратора одной из машин. В результате ДТП пассажирка отечественного автомобиля скончалась от полученных травм. Оба водителя серьезно пострадали, их доставили в больницу Набережных Челнов.