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Происшествия
1 апреля 2022  10:11
Полина Шевчук

Один из водителей погиб в столкновении легковушки и вахтового автобуса на трассе в РТ

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Один из водителей погиб в столкновении легковушки и вахтового автобуса на трассе в РТ
республиканская Госавтоинспекция

Смертельное ДТП произошло сегодня в 6.50 на автодороге Аксубаево – Федоровка. Здесь лоб в лоб столкнулись легковушка «Лада» и вахтовый микроавтобус «ГАЗель».

Как рассказали «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции, по предварительным данным, водитель легкового авто не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с автобусом.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

«В результате аварии 48-летний водитель отечественного автомобиля погиб на месте. В момент ДТП в вахтовом микроавтобусе находились семь человек. Никто из них не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются», – пояснили в ГИБДД Татарстана.
 

#смертельное дтп #погиб водитель #гибдд татарстана
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