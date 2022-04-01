Один из водителей погиб в столкновении легковушки и вахтового автобуса на трассе в РТ

республиканская Госавтоинспекция

Смертельное ДТП произошло сегодня в 6.50 на автодороге Аксубаево – Федоровка. Здесь лоб в лоб столкнулись легковушка «Лада» и вахтовый микроавтобус «ГАЗель».

Как рассказали «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции, по предварительным данным, водитель легкового авто не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с автобусом.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

«В результате аварии 48-летний водитель отечественного автомобиля погиб на месте. В момент ДТП в вахтовом микроавтобусе находились семь человек. Никто из них не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются», – пояснили в ГИБДД Татарстана.

