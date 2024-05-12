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Один человек погиб в результате столкновения Mercedes и «Гранты» в Муслюмовском районе РТ
Сегодня на автодороге Муслюмово-Альметьевск произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.
Трагедия произошла на участке дороги между деревнями Тойгильдино и Михайловка. По словам очевидцев, Mercedes столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». В результате удара оба автомобиля вылетели с трассы и опрокинулись на крышу.
На место оперативно прибыли медики скорой помощи. Как рассказали очевидцы, женщина за рулем иномарки получила травмы, водитель «Гранты» скончался на месте.
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