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Происшествия 12 мая 2024 20:06

Один человек погиб в результате столкновения Mercedes и «Гранты» в Муслюмовском районе РТ

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Сегодня на автодороге Муслюмово-Альметьевск произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

Трагедия произошла на участке дороги между деревнями Тойгильдино и Михайловка. По словам очевидцев, Mercedes столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». В результате удара оба автомобиля вылетели с трассы и опрокинулись на крышу.

На место оперативно прибыли медики скорой помощи. Как рассказали очевидцы, женщина за рулем иномарки получила травмы, водитель «Гранты» скончался на месте.

#смертельное дтп в татарстане
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