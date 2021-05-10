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Ру Тат
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10 мая 2021  10:52
Полина Шевчук

Один человек погиб в лобовом столкновении внедорожника и легковушки в РТ

Один человек погиб в лобовом столкновении внедорожника и легковушки в РТ
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Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, серьезное ДТП произошло сегодня на 27-м км трассы Казань – Малмыж в Высокогорском районе республики. По предварительным данным, водитель легковушки Ravon вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с внедорожником Land Rover.

От мощного удара оба автомобиля раскидало по разным сторонам дороги, а у английского авто вырвало переднее колесо.

«В результате аварии погиб один человек. Еще один пострадал. На месте работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – пояснили в пресс-службе министерства.

Из рассказов очевидцев стало известно, что в аварии погиб водитель Ravon, а пострадала пассажирка этого же автомобиля. 

фото: Полина Шевчук.

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