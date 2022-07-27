Один из водителей погиб в лобовом столкновении легковушек на трассе в РТ

республиканская Госавтоинспекция

Страшное ДТП произошло накануне днем на автодороге Балтаси – Атня в Балтасинском районе республики, сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Предварительно установлено, что 60-летний водитель «Лады» не справился с управлением, выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Ford под управлением 36-летнего мужчины.

В результате ДТП погиб водитель отечественного авто. Водителя иномарки с травмами доставили в больницу.

