Один из водителей погиб в лобовом столкновении легковушек на трассе в РТ
Страшное ДТП произошло накануне днем на автодороге Балтаси – Атня в Балтасинском районе республики, сообщает республиканская Госавтоинспекция.
Предварительно установлено, что 60-летний водитель «Лады» не справился с управлением, выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Ford под управлением 36-летнего мужчины.
В результате ДТП погиб водитель отечественного авто. Водителя иномарки с травмами доставили в больницу.