news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
27 июля 2022  11:26
Полина Шевчук

Один из водителей погиб в лобовом столкновении легковушек на трассе в РТ

news_top_970_100
Один из водителей погиб в лобовом столкновении легковушек на трассе в РТ
республиканская Госавтоинспекция

Страшное ДТП произошло накануне днем на автодороге Балтаси – Атня в Балтасинском районе республики, сообщает республиканская Госавтоинспекция.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Предварительно установлено, что 60-летний водитель «Лады» не справился с управлением, выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Ford под управлением 36-летнего мужчины.

В результате ДТП погиб водитель отечественного авто. Водителя иномарки с травмами доставили в больницу.
 

#смертельное дпт татарстан #погиб в дтп #гибдд рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100