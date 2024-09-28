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Происшествия 28 сентября 2024 20:46

Один человек погиб в ДТП с легковушкой и «ГАЗелью» под Казанью

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Сегодня вечером на 277-м километре автодороги Казань – Оренбург произошло смертельное ДТП.

По данным Госавтоинспекции РТ, водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и врезался в «ГАЗель».

Пассажир легковушки скончался, водитель получил тяжелые травмы. На месте работают автоинспекторы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: © Госавтоинспекция РТ

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