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Один человек погиб в ДТП с легковушкой и «ГАЗелью» под Казанью
Сегодня вечером на 277-м километре автодороги Казань – Оренбург произошло смертельное ДТП.
По данным Госавтоинспекции РТ, водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и врезался в «ГАЗель».
Пассажир легковушки скончался, водитель получил тяжелые травмы. На месте работают автоинспекторы. Обстоятельства происшествия выясняются.
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