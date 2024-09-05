«Чаще всего виноваты водители»: автолюбителям в РТ напомнили, как переезжать ж/д пути

Сегодня в Казани железнодорожники и автоинспекторы провели совместную акцию «Внимание, переезд!».

Участники мероприятия напомнили водителям о необходимости соблюдать правила безопасности при пересечении железнодорожных путей. Кроме того, с автолюбителями были проведены беседы, им раздали памятки и стикеры.

По словам заместителя начальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александра Черемнова, цель акции – привлечь внимание водителей к важности соблюдения правил дорожного движения и переезда на железнодорожных переездах.

Согласно данным Горьковской железной дороги, в первые месяцы текущего года на железнодорожных переездах произошло 13 аварий (в прошлом году их было 9). В пределах Казанского региона ГЖД зафиксировано 4 ДТП, из которых 3 произошли в Татарстане.

Несмотря на снижение общего числа ДТП на железнодорожных переездах (в 2024 году произошло 123 ДТП, а в 2023 году – 142 ДТП), количество пострадавших увеличилось. С начала года в таких ДТП пострадали 97 человек. Кроме того, возросло число погибших (в 2024 году – 34 человека, в 2023 году – 27 человек).

С начала года в Казанском территориальном управлении произошло четыре ДТП. При этом один человек погиб, а трое пострадали. В прошлом году пострадавших в ДТП на железнодорожных переездах не было.

Основная причина аварий на переездах – несоблюдение ПДД водителями. За первое полугодие 2024 года из 96 ДТП – 90% случаев произошли именно по причине выезда на переезд при запрещающем сигнале светофора, 6% – когда автомобилисты объезжали закрытый шлагбаум.

Во время сегодняшнего рейда также не обошлось без нарушителей. В отношении одного из водителей, который нарушил правила проезда по железнодорожному переезду, был составлен протокол.

Также в связи с началом нового учебного года ГЖД проводит месячник «Уступи дорогу поездам!», который продлится до 30 сентября 2024 года. Железнодорожники вновь напомнят школьникам правила безопасного поведения на транспорте. Совместно с подразделениями Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу организуют рейды на станциях и перегонах ГЖД по выявлению подростков, нарушающих правила поведения на железной дороге.

Фото и видео: пресс-служба Казанского региона ГЖД