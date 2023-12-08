Один человек погиб, трое пострадали в лобовом столкновении иномарок в РТ

Смертельная авария произошла накануне вечером на трассе М 7 автодороги Москва — Уфа в Мензелинском районе вблизи деревни Дереевка. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

С их слов, на трассе произошло лобовое столкновение Honda Diva и Subaru Forester. В результате водитель-мужчина Honda погиб на месте, пассажирку увезли медики скорой помощи.

В свою очередь водитель и пассажирка Subaru также получили травму, их увезли на карете скорой помощи.