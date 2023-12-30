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Один человек погиб, трое пострадали при столкновении легковушек в Челнах
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ДТП произошло накануне в районе одиннадцати вечера на проспекте Казанский. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.
С их слов, на дороге столкнулись «Лада Веста» и «Лада» 14-й модели. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи.
По словам очевидцев, в результате ДТП один человек погиб, еще троих осматривали медики.
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