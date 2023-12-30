Один человек погиб, трое пострадали при столкновении легковушек в Челнах

Фото: © Очевидцы

ДТП произошло накануне в районе одиннадцати вечера на проспекте Казанский. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.

С их слов, на дороге столкнулись «Лада Веста» и «Лада» 14-й модели. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи.

Фото: © Очевидцы

По словам очевидцев, в результате ДТП один человек погиб, еще троих осматривали медики.