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Происшествия 30 декабря 2023 09:50

Один человек погиб, трое пострадали при столкновении легковушек в Челнах

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Фото: © Очевидцы

ДТП произошло накануне в районе одиннадцати вечера на проспекте Казанский. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.

С их слов, на дороге столкнулись «Лада Веста» и «Лада» 14-й модели. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи.

Фото: © Очевидцы

По словам очевидцев, в результате ДТП один человек погиб, еще троих осматривали медики.

Фото: © Очевидцы

#ДТП жертвы
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