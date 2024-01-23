Один человек погиб, трое пострадали после нападения волка в Курганской области

В Курганской области волк зашел в поселок Курорт «озеро Медвежье» и напал на четырех человек. Об этом сообщил глава Петуховского муниципального округа Антон Волков на своей странице во «ВКонтакте».

«Четыре жителя поселка получили укусы. К сожалению, одну из пострадавших спасти не удалось. Она была доставлена в больницу в тяжелом и состоянии, врачи сделали всё, что могли. Выражаю соболезнования родным и близким», – отметил глава.

Трое пострадавших получают медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.



По его словам, это первый случай нападения волка на человека в населенном пункте. Сейчас профильные ведомства вместе с охотниками ведут профилактические мероприятия, чтобы исключить возможное нахождение других животных на территории поселка или вблизи его границ.