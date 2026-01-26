Один человек погиб, шестеро в больнице: за выходные в Татарстане произошло 12 ЧП с газом

В Татарстане за выходные зафиксировали 12 происшествий, связанных с газовым оборудованием. Одно из них привело к гибели человека. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Жилинспекции РТ.

В Верхнеуслонском районе обнаружили тело 70‑летней женщины. В частном доме находились газовый котел и плита. Причину смерти устанавливают специалисты.

Кроме того, в Бугульме угарным газом отравилась семья – пострадали четыре человека. 67‑летняя женщина находится в тяжелом состоянии, 34‑летняя женщина и двое детей получили отравление средней тяжести. Проверка показала обратную тягу в дымоходе. Также выяснилось, что в квартире была перепланировка и отсутствовала дверь на кухне.

В Азнакаево госпитализировали 37‑летнюю женщину и 13‑летнего подростка. Нарушений в работе вентиляции и дымохода не выявлено.

Обратную тягу обнаружили в семи домах Бугульмы и Казани. Газовые водонагреватели в этих квартирах отключены. Газоснабжение восстановят после проверки дымоходов управляющими компаниями.

В Казани, в доме на улице Карбышева, мужчина залил газопровод водой во время установки колонки. Газ отключили в его квартире и еще в 15 соседних.

«Инспекция выясняет обстоятельства инцидентов, а также проверяет исполнение обязательств со стороны управляющих компаний и газовой службы», – отметили в пресс-службе Жилинспекции РТ.