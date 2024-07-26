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Один человек погиб при взрыве на предприятии по добыче газа в ЯНАО
В Ямало-Ненецком автономном округе на объекте прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб, а еще восемь получили ранения различной степени тяжести, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел на Восточно-Уренгойском лицензионном участке. Среди пострадавших оказались как сотрудники самого предприятия, так и работники подрядной организации.
Все раненые были оперативно доставлены в ближайшее медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.
По данным агентства, возгорание установки было быстро локализовано. В настоящее время угрозы для местного населения и окружающей среды нет. На месте происшествия организован экологический мониторинг для контроля ситуации.
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