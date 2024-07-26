Один человек погиб при взрыве на предприятии по добыче газа в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе на объекте прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб, а еще восемь получили ранения различной степени тяжести, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на Восточно-Уренгойском лицензионном участке. Среди пострадавших оказались как сотрудники самого предприятия, так и работники подрядной организации.

Все раненые были оперативно доставлены в ближайшее медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

По данным агентства, возгорание установки было быстро локализовано. В настоящее время угрозы для местного населения и окружающей среды нет. На месте происшествия организован экологический мониторинг для контроля ситуации.