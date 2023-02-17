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Один человек погиб при взрыве на оборонном заводе в Чапаевске
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На Чапаевском механическом заводе в Самарской области в четверг утром сдетонировала взрывчатка, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Сообщается, что в одном из цехов предприятия сдетонировало взрывчатое вещество. Пожара не было.
В результате происшествия один человек погиб, еще трое получили травмы.
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