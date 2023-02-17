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Происшествия 17 февраля 2023 11:00

Один человек погиб при взрыве на оборонном заводе в Чапаевске

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На Чапаевском механическом заводе в Самарской области в четверг утром сдетонировала взрывчатка, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Сообщается, что в одном из цехов предприятия сдетонировало взрывчатое вещество. Пожара не было.

В результате происшествия один человек погиб, еще трое получили травмы.
 

#взрыв #Взрывчатка
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