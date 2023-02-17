Один человек погиб при взрыве на оборонном заводе в Чапаевске

На Чапаевском механическом заводе в Самарской области в четверг утром сдетонировала взрывчатка, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Сообщается, что в одном из цехов предприятия сдетонировало взрывчатое вещество. Пожара не было.

В результате происшествия один человек погиб, еще трое получили травмы.

