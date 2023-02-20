©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Один человек погиб при обстреле птицефабрики в Белгородской области
Жертвой обстрела села Новая Таволжанка Белгородской области стал один человек. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков в телеграмм-канале.
«Основной прилет снарядов пришелся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, в котором готовятся к смене люди. Один человек погиб - женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи», – сообщает Гладков.
Кроме того, ранен мужчина. У него осколочные ранения ног. Пострадавший госпитализирован в ЦРБ.
«На месте находится глава округа Владимир Жданов и оперативные службы. Всех сотрудников предприятия сейчас вывозим на безопасное расстояние», – говорится в сообщении губернатора.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа