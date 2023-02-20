Один человек погиб при обстреле птицефабрики в Белгородской области

фото: телеграмм-канал Настоящий Гладков

Жертвой обстрела села Новая Таволжанка Белгородской области стал один человек. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков в телеграмм-канале.

«Основной прилет снарядов пришелся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, в котором готовятся к смене люди. Один человек погиб - женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи», – сообщает Гладков.

Кроме того, ранен мужчина. У него осколочные ранения ног. Пострадавший госпитализирован в ЦРБ.

«На месте находится глава округа Владимир Жданов и оперативные службы. Всех сотрудников предприятия сейчас вывозим на безопасное расстояние», – говорится в сообщении губернатора.