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Происшествия 20 февраля 2023 11:59

Один человек погиб при обстреле птицефабрики в Белгородской области

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Один человек погиб при обстреле птицефабрики в Белгородской области
фото: телеграмм-канал Настоящий Гладков

Жертвой обстрела села Новая Таволжанка Белгородской области стал один человек. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков в телеграмм-канале.

«Основной прилет снарядов пришелся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, в котором готовятся к смене люди. Один человек погиб - женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи», – сообщает Гладков.

Кроме того, ранен мужчина. У него осколочные ранения ног. Пострадавший госпитализирован в ЦРБ.

«На месте находится глава округа Владимир Жданов и оперативные службы. Всех сотрудников предприятия сейчас вывозим на безопасное расстояние», – говорится в сообщении губернатора.

#снаряд #обстрел #Белгородская область
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