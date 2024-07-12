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Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с двумя трамваями в Челябинской области
В четверг, 12 июля, в Златоусте Челябинской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух трамваев. Как сообщает ТАСС, инцидент случился на улице Гагарина.
В результате столкновения один из трамваев продолжил движение и совершил наезд на женщину-пешехода. К сожалению, несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавшая скончалась в больнице.
Помимо трагической гибели пешехода, в аварии пострадали еще восемь человек. Среди них — водитель одного из трамваев и семь пассажиров. О степени тяжести их травм пока не сообщается.
Обстоятельства и причины этого происшествия в настоящее время выясняются компетентными органами.
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