Один человек погиб и трое, в том числе ребенок, пострадали в страшном ДТП в Татарстане
Страшное ДТП произошло сегодня около половины пятого вечера в Новошешминском районе республики.
Как рассказали «Татар-информу» свидетели ДТП, на трассе лоб в лоб столкнулись Ford и Renault. От сильного удара французский автомобиль откинуло в кювет, а вторую иномарку развернуло поперек дороги.
«Водитель Ford от полученных травм скончался на месте месте происшествия. Кроме того, в больницу забрали троих пострадавших – двух женщин и девочку-подростка», - пояснили свидетели происшествия.