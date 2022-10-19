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Ру Тат
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Происшествия
19 октября 2022  21:29
Полина Шевчук

Один человек погиб и трое, в том числе ребенок, пострадали в страшном ДТП в Татарстане

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Один человек погиб и трое, в том числе ребенок, пострадали в страшном ДТП в Татарстане
фото: очевидцы

Страшное ДТП произошло сегодня около половины пятого вечера в Новошешминском районе республики.

Как рассказали «Татар-информу» свидетели ДТП, на трассе лоб в лоб столкнулись Ford и Renault. От сильного удара французский автомобиль откинуло в кювет, а вторую иномарку развернуло поперек дороги.

 

Фото: © очевидцы 

«Водитель Ford от полученных травм скончался на месте месте происшествия. Кроме того, в больницу забрали троих пострадавших – двух женщин и девочку-подростка», - пояснили свидетели происшествия.

 

Фото: © очевидцы 

 

#смертельное дтп
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